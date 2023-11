Si era impossessato di un telefono cellulare di un amico che aveva incontrato poco prima e con cui aveva litigato; la vittima lo ha seguito e ha chiesto l’intervento dei carabinieri, facendolo fermare. L’uomo ha quindi riconsegnato il telefono al proprietario.

A finire nei guai è stato un cittadino straniero di 28 anni, con precedenti di polizia a carico, residente in provincia di Lodi. Secondo la denuncia, il 28enne era stato ospitato dall’amico e gli aveva chiesto del denaro; al rifiuto, si era impossessato del telefono e si era diretto alla stazione ferroviaria.

Qui è stato raggiunto sia dalla vittima che dai carabinieri. Oltre al telefono è stato trovato in possesso anche di una maglia sottratta a casa dell’ospite. Il 28enne è stato denunciato per furto in abitazione.

© Riproduzione riservata