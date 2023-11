Slitta il termine per la consegna della documentazione integrativa, da parte di A2A, relativa alla realizzazione dell’impianto di biometano in zona Bosco ex Parmigiano. Nei giorni scorsi, infatti, la responsabile del procedimento dell’amministrazione provinciale, Barbara Pisaroni, ha risposto alla richiesta dell’azienda stessa, sospendendo i termini di 180 giorni per il deposito della documentazione integrativa in questione. Il nuovo termine per la consegna dei documenti diventa pertanto l’8 maggio 2024.

Si richiede altresì ad A2A di “tenere conto del documento sottoscritto da Legambiente Cremona-Circolo Vedo Verde, inviato alla Provincia lo scorso 2 novembre”: insomma, l’azienda dovrà altresì tenere conto, nell’elaborare la propria documentazione, di quanto richiesto dall’associazione.

Le richieste di Legambiente, a questo proposito, sono molteplici: si dovranno fornire informazioni dettagliate circa la dieta dell’impianto, la provenienza delle biomasse impiegate e la sostenibilità delle stesse, 2. la verifica della viabilità interessata al conferimento delle biomasse all’impianto, la verifica della vicinanza a centri sensibili a emissioni odorigene. Si chiede poi di individuare quali saranno le aree previste per gli spandimenti dei residui del digestato, come verrà recuperata l’acqua utilizzata dall’impianto, più informazioni sulle emissioni.

In merito al nuovo progetto che A2A presenterà si domanda inoltre una puntuale verifica di compatibilità della localizzazione rispetto alla strumentazione urbanistica vigente locale e sovracomunale. LaBos

