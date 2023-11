Prosegue il ciclo d’incontri “Una risposta a ogni tua domanda”, per parlare di prevenzione al femminile. L’appuntamento di venerdì 10 novembre si terrà a Castelvetro Piacentino, presso la sala Locatelli della biblioteca comunale (piazza Biazzi), ore 21. Gli specialisti della Breast Unit e della Chirurgia generale dell’Ospedale di Cremona saranno a disposizione per informare e affrontare dubbi e preoccupazioni sulle principali patologie che interessano le donne, senza distinzione di età. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Amala_gnino” in collaborazione con l’Asst di Cremona, con il patrocinio comunale.

Il quinto incontro – l’ultimo della seconda edizione – si terrà il 24 novembre nel Comune di Trigolo. Partecipazione libera e gratuita.

LE DOMANDE PIU FREQUENTI

Perché fare una mammografia? Quali sono gli screening consigliati? Come mi comporto dopo la menopausa? Sono solo alcune delle domande che le donne rivolgono con maggiore frequenza. Queste serate sono pensate per informare semplici e chiare, offrendo l’opportunità a chi vorrà partecipare di chiedere chiarimenti e togliersi dubbi. È un modo per entrare in contatto chi ancora non ha iniziato un percorso di prevenzione, che dovrebbe accompagnare la donna per tutta la vita. L’obiettivo è rassicurare le donne e aiutarle a prendersi cura di sé.

