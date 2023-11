Giunta alla 78esima edizione, che si svolgerà dal 30 novembre al 2 dicembre a CremonaFiere, la prestigiosa rassegna internazionale continua a raccogliere adesioni dall’Italia e dall’estero. Fiere Zootecniche di Cremona evidenzia sempre più il carattere internazionale dell’iniziativa confermandosi come l’unico evento internazionale del settore in Italia, leader nel Sistema Zootecnico di Alta Produttività in Italia e protagonista in Europa. La fiera propone anche quest’anno soluzioni per il settore agro-zootecnico attraverso convegni, workshop, seminari scientifici, ma anche organizzando contestualmente la prestigiosa mostra International Dairy Show che conta già oltre 800 capi iscritti da 150 allevamenti da 7 Paesi diversi, coinvolgendo, infine, i migliori marchi internazionali di attrezzature, servizi per la zootecnia e l’agricoltura.

L’evento, ormai divenuto storico, per il mondo dell’allevamento rappresenta un appuntamento insostituibile, che il settore vive come grande opportunità di incontro e di confronto e soprattutto di crescita professionale. Da Nord a Sud si moltiplicano le adesioni da parte di allevatori di tutte le regioni. In testa Lombardia, Basilicata, Emilia, Lazio, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto, oltre alle richieste pervenute da Spagna, Portogallo, Germania, Polonia, Canada, USA, Francia, Svizzera, Austria, Olanda, India, Repubblica Ceca, Uzbekistan per citare le principali.

La Lombardia è la prima regione italiana per numero di capi e di allevamenti, e quest’anno sarà protagonista della manifestazione con gli allevamenti: Soc. Agr. Cerri Pietro Rinaldo e figli s.s.; Soc. Agr. Rota Luigi, Marco e Riccardo; Del Curto Farm; Vanifarm; Azienda agricola Dosso Laura; M.e.dal Farm Ladina s.s.; Azienda Agricola Negrini Maurizio; Bosio Giuseppe e Elisabetta Società Agricola S.S.; Azienda Agricola Bettoni Gaia; Clegna società agricola s.s.; Bollati Antonio e figli Società Agricola; SOC. AGR. OLZA S.S.; Az.Agr. Volpere di Cioli Stefano; Guerini Rocco Paolo e Anna società agricola s.s.; Azienda agricola luzzeri giuseppe e Armando s.s; SOCIETA’ AGRICOLA CASTELVERDE HOLSTEIN GQ S.S; Soc. Agr. Le Campagnole; SOCIETA’ AGRICOLA ZAMBONI S.S.; Errera Holsteins Societa Agricola S.S.; Azienda agricola Rinascente di Lovato Rodolfo; Azienda Agricola la Giavera di Pedretti Gabriele; NOZZAFARM HOLSTEIN DI SALVONI EMANUELE; Tiraboschi F.lli; Società agricola I TIGLI; Società Agricola F.lli Scalvinoni; Azienda agricola Capelli Kevin; Azienda Agricola Fontana Matteo; Pradazzo di Donini Ettore Riccardo S.S.; Soc. Agr. Bertoletta di Zilocchi S.S.; Azienda agricola Offredi Marco; AZIENDA AGRICOLA LOCATELLI OSCAR; Soc. Agr. Sabbiona di Ciserani F. e L. I. S.S.; Martinelli Fedele; SOC. AGR. KIBAFARM DEI F.LLI BARRI G. E P. S.N.C; Ghini srl soc agricola; Società agricola prestello delle sorelle bettoni; AZIENDA AGRICOLA BONOMI MAURO; Azienda Agricola Molino Terenzano; Azienda agricola Balestreri Donatella; Our Dream’s Farm by Matteo Colombo; Azienda Agricola di Bettoni Claudio; Azienda agricola Quistini Luigi; azienda agricola Pesenti Matteo; SOCIETA AGRICOLA LOCATELLI GUGLIELMO E C. S.S; COOPERATIVA S.ANTONIO IN VAL TALEGGIO – SOC.AGR.; Società Agricola Gallo Cedrone di Dei Cas Jonas &; soc.agr. CEDRONI; Azienda agricola Panda di Pandini Alberto; La teresina.

