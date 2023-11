In occasione della Festa del Torrone, sabato 11 novembre alle ore 16 in Sala Puerari (via Ugolani Dati, 4 Cremona) si terrà la presentazione della pubblicazione intitolata “La cotognata della duchessa. Dai conviti principeschi alle nostre tavole” e curata da Elisa Chittò e Beatrice Del Bo.

A presentare Riccardo Rao, docente di Storia dei paesaggi medioevali all’Università degli Studi di Bergamo. Il libro nasce dalla collaborazione fra l’Azienda Fieschi e la Società Storica Cremonese.

Il progetto è nato in seguito al ritrovamento di una lettera della duchessa d Milano e signora di Cremona, Bianca Maria Visconti, inviata da Monza il 30 luglio 1461 e diretta a Mantova, con la quale annunciava a Barbara di Brandeburgo, marchesa di Mantova, di averle mandato in dono diverse prelibatezze fra cui “ventiquattro scatollini de codognata”.

Da qui l’idea di ricostruire in un libro la storia di questa deliziosa confettura, molto diffusa nel Ducato di Milano e prodotto/simbolo della nostra città, già documentato nei ricettari dei secoli XIV e XV, e ancora preparato dalla “Ditta A. Fieschi” di Cremona.

© Riproduzione riservata