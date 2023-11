Nell’ambito della festa di sant’Omobono, patrono della città e della diocesi di Cremona, non mancano gli appuntamenti in città: in primis quelli legati al volontariato e alla carità, in linea con quella che era l’inclinazione del santo patrono, musica, celebrazioni eucaristiche. Ecco il programma:

Sabato 11 novembre – ore 9 (Centro pastorale diocesano)

Convegno diocesano ad apertura della Settimana della Carità, rivolto a operatori e volontari Caritas e San Vincenzo

info: https://www.diocesidicremona.it/non-distogliere-lo-sguardo-dal-povero-l11-novembre-il-convegno-diocesano-apre-la-settimana-della-carita-scarica-i-materiali-per-le-parrocchie-26-10-2023.html

Sabato 11 novembre – ore 16 (Chiesa di S. Pietro al Po)

Concerto di S. Omobono promosso dall’Associazione Marc’Antonio Ingegneri – Scuola diocesana di musica sacra Dante Caifa

info: https://www.diocesidicremona.it/concerto-di-santomobono-l11-novembre-a-s-pietro-al-po-con-sorella-musica-sensibilita-francescana-per-la-custodia-del-creato-03-11-2023.html

Domenica 12 novembre – ore 11 (Cattedrale di Cremona)

Messa nella Giornata nazionale del Ringraziamento presieduta dal vescovo Antonio Napolioni

info: https://www.diocesidicremona.it/il-12-novembre-in-cattedrale-la-messa-per-la-73a-giornata-del-ringraziamento-06-11-2023.html

Domenica 12 novembre – ore 16 (Chiesa di S. Omobono)

Primi Vespri della solennità patronale presieduti dal vescovo Antonio Napolioni con conferimento del mandato ai ministri straordinari della Comunione

info: https://www.diocesidicremona.it/ministri-straordinari-della-comunione-il-12-novembre-lincontro-diocesano-nella-chiesa-di-santomobono-03-11-2023.html

Domenica 13 novembre – Cattedrale di Cremona

ore 10.15 Offerta dei Ceri in cripta

ore 10.30 Solenne Messa Pontificale presieduta dal card. Oscar Cantoni

ore 17.00 Secondi Vespri della solennità patronale presieduti dal vescovo emerito Dante Lafranconi

info sulle celebrazioni della giornata e gli orari di apertura: https://www.diocesidicremona.it/il-cardinale-oscar-cantoni-il-13-novembre-a-cremona-per-le-celebrazioni-della-solennita-patronale-05-11-2023.html

Chiesa di San’Omobono

info sulle celebrazioni della giornata e gli orari di apertura:

