Si è concluso con la denuncia di due giovani stranieri, con precedenti di polizia a carico, per non avere fornito un documento di identità e per false attestazioni a pubblico ufficiale un intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona effettuato la mattina del 7 novembre a seguito di una richiesta di supporto inoltrata da alcuni controllori che si trovavano su un bus in piazza della Sorgente, a Cavatigozzi, e avevano dei problemi con degli utenti.

Erano circa le 9.30 quando si è reso necessario l’intervento della pattuglia: due persone che viaggiavano infatti su un autobus di linea, trovate senza biglietto, si sono rifiutate di fornire i propri documenti ai controllori. I due stranieri hanno inizialmente finto di non capire la lingua italiana, successivamente hanno dichiarato di non avere con sé i documenti.

Al fine di identificarli, sono stati accompagnati presso la caserma Santa Lucia, dove si sono mostrati più collaborativi, mostrando le foto dei loro documenti di identità e dei permessi di soggiorno che custodivano nei telefoni cellulari. Entrambi sono risultati regolari sul territorio nazionale e da una verifica è emerso che in precedenza avevano fornito ai controllori delle false generalità.

