“Si può fare!”, anche quando tutto sembra suggerire il contrario. Torna dal 9 al 19 novembre nelle province di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia il Festival dei Diritti, la manifestazione quest’anno organizzata e resa possibile da 208 realtà fra organizzazioni di volontariato, realtà non profit, gruppi informali, enti e istituzioni in collaborazione con Csv Lombardia Sud Ets (Centro di Servizio per il Volontariato). Molto ampia, come ogni anno, la varietà di temi affrontati nel corso dei 60 eventi complessivamente in programma nelle quattro province e sempre ispirati dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Il calendario degli eventi in provincia di Cremona nei prossimi giorni prevede:

PER UN LAVORO DIGNITOSO – 11 novembre 2023 | 17:00

Centro Sociale Pinoni, L.go Madre Carelli 4 (Via Brescia), Cremona

Il cuore del libro è costituito da dieci testimonianze di giovani italiani e cittadini del mondo che raccontano lo sfruttamento, la solitudine, le speranze e i bisogni di tanti altri lavoratori. Nessuno uguale all’altro. Tutti diversi, per provenienza, mansione, età condizione. Ma al fondo uguali, perché il lavoro – che può fare male e perfino uccidere – può anche affratellare ed essere leva di un riscatto sociale.

Per informazioni: csa.pinoni@fastpiu.it 3809071001

Organizzato da Centro AUP Pinoni, Comunità Laudato Si Cremona e Oglio Po, Arci Comitato di Cremona

DESIDERI | GIOVANI IMMIGRATI NELLA SOCIETÀ. TRA LAVORO, LEGALITÀ E CITTADINANZA – Dal 11 novembre 2023 | 18:00 Al 24 novembre 2023 | 16:30

Centro Sociale Pinoni L.go Madre Carelli 4 (Via Brescia), Cremona

La mostra fotografica è realizzata a partire dalle storie di giovani immigrati del cremonese e del casalasco pubblicate nel libro ‘Per un lavoro dignitoso’. Sono storie che raccontano le fatiche e la sofferenza di giovani che vivono nelle nostre comunità, spesso invisibili e senza voce, ma con un forte desiderio di legalità, diritti e cittadinanza attiva. Le foto richiamano le parole scritte da loro e veicolano sentimenti, vissuti, e speranze di futuro. L’inaugurazione è sabato 11 novembre alle ore 17.00, la mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.30, il sabato dalle 14.00 alle 18.00, aperta fino al 24 novembre. Le storie raccolte dalla comunità Laudato si di Cremona ed Oglio PO sono state oggetto di tanti incontri e dibattiti sul territorio al fine di sollecitare i vari livelli di responsabilità sociale e politica a promuovere il lavoro che fa vivere le persone e dia loro dignità, come recita la Costituzione.

Per informazioni: csa.pinoni@fastpiu.it 3809071001

Organizzato da Centro AUP PINONI, Comunità Laudato Si Cremona e Oglio Po, Arci Comitato di Cremona, in collaborazione con: Gruppo Incontro, CSV Lombardia Sud ETS

IL GIRO DEL MONDO COME NON LO AVETE MAI VISTO – 12 novembre 2023 | 11:00

Museo di Storia Naturale – Aula Didattica – Via Ugolani Dati, 4 – Cremona

Il libro di Alessandro Bordini racconta l’avvincente viaggio tra i continenti, intrapreso dall’autore, divenuto cieco a seguito di un incidente. È una storia di passione, di tenacia, di impegno, di fiducia in sé e negli altri, nata dalla convinzione che ogni differenza sia una risorsa e che esista un legame di fratellanza capace di unire tutti i popoli. La presentazione del libro avviene nel contesto della mostra ‘Vedere con le dita il senso della vita’ Hai ventitré anni, sei pieno di vita e a un passo dal raggiungere il tuo grande sogno quando un tremendo incidente stronca le tue speranze. Vinci la battaglia contro la morte, ma la tua vita è cambiata irreversibilmente.

Per informazioni: uiccr@uici.it Cell 347 261 1697

Organizzato da UICI Cremona, SOMS 1908

© Riproduzione riservata