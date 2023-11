Si è svolta nella mattinata di venerdì la XIV edizione della “Giornata della sicurezza nei cantieri”, durante la quale si è sviluppato il tema “Lavoro sano e sicuro nell’era digitale”.Erano 170 i partecipanti all’evento, tra cui imprenditori e dipendenti del settore delle costruzioni, tecnici comunali e della pubblica amministrazione, nonché liberi professionisti, funzionari Ats ed Aler, coordinatori sicurezza cantieri e operatori del sindacato, che hanno seguito i lavori in presenza.

L’evento è stato moderato dal direttore di Ance Cremona, Laura Maria Secchi: “Grazie alla collaborazione di Ance nazionale e di Formedil nazionale vi sono due importanti strumenti informatici messi a disposizione gratuitamente delle imprese edili e che consentiranno di gestire digitalmente la sicurezza nei cantieri edili di qualunque dimensione” ha spiegato. Una piattaforma è denominata Check e consente alle imprese, ai tecnici, ai coordinatori della sicurezza, ai committenti, “di monitorare ed aggiornare in modo costante la sicurezza nei cantieri edili e di mettere in rete documenti e servizi”. La seconda, Cds (Costruction digital service) “consentirà alle imprese di mantenere aggiornati i documenti di tutte le attrezzature ed apparecchi e macchinari utilizzati in cantiere, di mantenere aggiornate le anagrafiche delle viste di cantiere e la formazione dei propri dipendenti. Gli accessi a quest’ultima piattaforma informatica saranno suddivisi in accesso da parte Imprese ed accesso da parte Enti paritetici”.

Il presidente di Ance Cremona, Carlo Paolo Beltrami, ha colto l’occasione per ringraziare tutti gli enti che collaborano alla realizzazione di questo significativo evento ed un grazie lo rivolge agli Ordini professionali da sempre fattivi interlocutori per la buona riuscita della Giornata Sicurezza Cantieri.

La giornata si è quindi articolata in una serie di interventi che hanno visto alternarsi esperti, dirigenti e funzionari degli enti coinvolti: Monica Livella, responsabile della sede Inail Cremona, ha parlato di “Robotica, realtà viortuale, intelligenza artificiale, digitale salute e sicurezza sul lavoro. I temi della campagna europea 2023-2025, di cui Inail è focal point per l’Italia”. Anna Marinella Firmi, direttore Sc Psal di Ats Val Padana ha trattato “Il passaggio dal software Morica a Carica per il calcolo del rischio canrieri in R.L.: focus sull’attività di vigilanza in edilizia di Ats Val Padana”. Carlo Colopi, direttore ad interim dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cremona, ha trattato “Competenza e improvvisazione”. L’avvocato Alessandro Zontini, per Ance Cremona, ha trattato “Evoluzione digitale: adempimenti e prospettive per i datori di lavoro”. Jessica Dessì, referente Cassa Edile di Cremona, ha parlato di “Cassa edile: la digitalizzazione a servizio del sistema”.

Massimiliano Sonno, responsabile area tecnica di Formedil – Ente Unico Formazione e Sicurezza per Ente Scuola Edile Cremonese – ha trattato il tema “Cpt – Gli strumenti di sistema delle scuole edili – Cpt a disposizione delle imprese per la gestione digitale della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Infine è intervenuta Chiara Ghilotti, delegato Ordine degli Ingegneri di Cremona, su “Il cantiere digitale: presente e futuro”.

Grazie alla collaborazione con Inail Cremona, è stato proiettato il video del servizio trasmesso su RA1 inerente ad un progetto di robotica realizzato nei laboratori di Bioinspired Soft Robotics dell’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, coordinati da Barbara Mazzolai, in collaborazione con l’Università di Trento.

L’iniziativa, nata nel 2010, vede l’affiatata collaborazione tra Associazione Costruttori Ance Cremona ed Interprofessionale (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Dottori Agronomi, Periti Agrari, Geologi, Agrotecnici) della Provincia di Cremona, in collaborazione con Ance Lombardia, Inail Cremona, Ats Val Padana, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cremona, Ente Scuola Edile Cremonese-C.P.T., Cassa Edile di Cremona, R.L.S.T Cremona e quest’anno ha ottenuto il Patrocinio della Prefettura di Cremona, del Comune di Cremona, della Camera di Commercio di Cremona, della Consigliera di Parità della provincia di Cremona, della Direzione Regionale Lombardia INAIL, dell’ATS Val Padana, di Ance Lombardia.

