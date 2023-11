I volontari Leo, Luca e Cesare, di San Bassano, sono partiti intorno alle 18 di venerdì per raggiungere i colleghi della sezione Autieri della Garfagnana, per dare supporto della cucina mobile A.n.a.i. operativa in Toscana per l’emergenza alluvione. I volontari cremonesi opereranno a Montemurlo, in provincia di Prato.Alla partenza, dalla sede operativa Autieri di via Miglioli 1 a San Bassano, erano presenti il capocolonna nazionale Autieri e il sindaco di San Bassano, Giuseppe Papa, il responsabile operativo del Gruppo A.n.a.i., Carla Feraboli. Presenti anche Gabriele Lenci ed Elena Freschi, rispettivamente presidente e segretaria della Prolo San Bassano, che hanno donato buoni carburante per rifornire i mezzi in emergenza.

© Riproduzione riservata