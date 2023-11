Si è svolta nella serata di venerdì, nella splendida cornice di Palazzo Trecchi, la “Cena di gala della dolcezza”, anteprima della Festa del Torrone. Un momento di festa alla presenza d’istituzioni, funzionari e maggiori stakeholders del territorio, ma anche di raffinatezza, con un menù ideato apposta per l’occasione, e che virtualmente ha segnato l’apertura della grande manifestazione.

Dopo un aperitivo in piedi, alle 21 si è ufficialmente aperta la serata con la presentazione della giornalista di Cremona1 Tv Eleonora Busi, e i saluti dell’assessore allo sviluppo economico di regione Lombardia Guido Guidesi, parlando della festa del torrone come una grande opportunità per la città dal punto di vista economico e sociale.

I saluti poi dell’organizzatore della manifestazione da 16 edizioni Stefano Pelliciardi, di SGP Grandi Eventi, che ha salutato gli ospiti e raccontato il ricco palinsesto della kermesse.

Tra una portata e l’altra è intervenuto Massimo Rivoltini, che ha presentato il torrone Tognazza insieme a Gianmarco Tognazzi.

Durante la serata è stato anche possibile ascoltare la musica di Gianaldo Tavella, che si è esibito con alcune canzoni legate al progetto Stracci Vari.

Sempre durante la serata è intervenuto l’amministratore delegato di Sperlari, Bernardette Bevacqua.

A sorpresa, anche un flash mob del coro lirico Ponchielli Vertova diretto da Patrizia Bernelich.

La serata si è conclusa con il saluto finale di Gian Domenico Auricchio presidente della camera di commercio e del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti.

