Ancora controlli e denunce nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 novembre da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, con tre persone denunciate, due per furti e minacce, una per guida in stato di ebbrezza.

Il primo caso riguarda due cittadini stranieri di 29 e 37 anni, pregiudicati e già sottoposti alla misura di prevenzione dell’avviso orale.

La pattuglia è stata inviata poco dopo le 23 di ieri sera in piazza Roma, dove tre giovani affermavano di essere stati derubati di due biciclette. Secondo il loro racconto, poco prima due uomini si erano avvicinati a loro e li avevano insultati e minacciati con delle bottiglie. I ragazzi quindi, impauriti, erano scappati via lasciando incustodite le biciclette. Avevano poi seguiti i due soggetti fino in piazza Lodi, poi erano tornati verso piazza Roma ad aspettare i carabinieri.

A quel punto i militari si sono recati a loro volta in piazza Lodi dove i due uomini segnalati stavano bevendo alcolici; accanto a loro c’erano le due bici appena rubate. Sono quindi stati fermati e accompagnati in caserma, dove le vittime hanno sporto denuncia.

Inoltre, i due uomini fermati erano in possesso di uno zaino che, durante la perquisizione, è risultato contenere numerose bottiglie di vino e altri generi alimentari che i due dicevano di avere comprato al supermercato di piazza Lodi. Merce che invece era stata rubata, come confermato dal personale del supermercato per un valore di circa 80 euro.

Al termine di tutte le verifiche, il 29enne e il 37enne sono stati denunciati per le minacce aggravate, per il furto delle biciclette e per il furto presso il supermercato.

