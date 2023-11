AAA, infermieri cercansi: per sopperire la carenza di personale, l’Asst di Cremona ha emanato un bando di concorso per l’assunzione di ben 80 figure professionali in campo infermieristico. Una decisione prsa a fronte del fatto che l’integrale scorrimento della graduatoria del concorso pubblico fatto nel mese di giugno, e della successiva graduatoria di selezione pubblica per assunzioni temporanee non ha consentito la copertura integrale del fabbisogno aziendale di personale.

Molti quindi i posti vacanti, che interessano entrambi i Presidi Ospedalieri di Cremona e Casalmaggiore, così come i relativi Poli Territoriali. Un fabbisogno che ammonta, appunto, a 80 posti.

D’altro canto la carenza di infermieri, così come di medici, è endemica, e riguarda tutta Italia, Lombardia in primis. Come ha sottolineato l’assessore Guido Bertolaso nei giorni scorsi, nella nostra regione ne mancano ben 10mila, tanto che è stata aperta la strada per assumerli dall’estero.

Cremona, intanto, cerca di restare entro i confini nazionali, e lo fa con questo bando, per il quale le domande di ammissione dovranno essere presentate tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, uscito lo scorso 8 novembre.

Le prove d’esame saranno due: una prova scritta, che verterà sulle materie oggetto di studio del percorso formativo della professione infermieristica, e una prova orale, che avrà la funzione di approfondire la prova scritta, di accertare la conoscenza della lingua inglese, la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

