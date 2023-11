I Carabinieri della Stazione di Ostiano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 23 anni, neopatentato, che la notte del 12 novembre scorso, alla guida di un’auto, ha avuto un incidente stradale a Cremona.

Eranocirca le 4 quando l’uomo, alla guida della sua auto, si è scontrato con un’altra vettura nel parcheggio si un locale pubblico lungo la via Mantova. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno identificato i due conducenti dei veicoli e notato sintomi dello stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici da parte del 23enne, che presentava difficoltà nel parlare ed emanava un forte odore di alcol.

Il giovane è stato quindi sottoposto al test, che ha evidenziato un valore di circa 1,65 g/l, oltre il triplo del consentito. Tenuto conto che per i primi tre anni i neopatentati non possono condurre un mezzo dopo avere assunto qualsiasi bevanda alcolica e considerate le aggravanti per le violazioni commesse in ore notturne e per avere provocato un incidente, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida, mentre l’auto, di proprietà di altra persona, è stata affidata a persona in grado di guidare.

