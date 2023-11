In pole position ci sarebbe Michelangelo Gaggia, ingegnere cremonese, ex presidente di Linea Green, nome espresso dalla maggioranza per il posto vacante in Aem Cremona dopo le dimissioni del presidente Massimo Siboni avvenute lo scorso 17 ottobre.

Da regolamento era stata aperta la procedura di surroga sul sito del comune di Cremona, essendo quest’ultimo proprietario dell’intero capitale dell’azienda. Il cda scadrà nel 2024.

Nel 2021 l’assemblea aveva eletto Massimo Siboni, presidente, Fiorella Lazzari vice e Fabio Grassani entrato come membro della minoranza, il nuovo assetto dovrebbe essere cosi composto: Fiorella Lazzari presidente, Michelangelo Gaggia espressione della maggioranza e nuovo membro del cda e Fabio Grassani.

Silvia Galli

