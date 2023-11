Sono riprese oggi pomeriggio, alle ore 17, le giornate di scuola aperta dell’IIS “L. Einaudi”. In vetrina, oggi, gli indirizzi tecnici, ovvero Grafica e Comunicazione e Turismo, mentre, Giovedì 16, toccherà a quelli professionali: Servizi commerciali, Sanità ed Assistenza sociale, Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera. Gli incontri si terranno presso la sede di via Bissolati 96, con la preside Nicoletta Ferrari, le vicarie (Federica Gaboardi, Paola Galimberti) alcuni docenti e studenti dell’Istituto e, a rotazione, i referenti dei vari corsi e dell’orientamento (Michela Balzarini, Giuseppe Bonavita, Anna Adele Fioretti, Giuseppe Micocci, Annalisa Prisco, Angela Salomoni, Letizia Spinello, Valentina Terreni). La ristorazione, invece, descriverà curricoli e sbocchi lavorativi, nella succursale di via Borghetto 10, dove si trovano i laboratori didattici. Con l’occasione, saranno illustrati i tradizionali microstages del mattino. Si replicherà, con le stesse modalità, il 12 ed il 14 Dicembre 2023 ed infine il 9 e l’11 Gennaio 2024.

