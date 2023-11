I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno segnalato alla Prefettura come consumatori di droghe cinque cittadini italiani e stranieri, di età compresa tra il 18 e i 26 anni, due dei quali con precedenti di polizia a carico. Al conducente del veicolo sul quale si trovavano è stata anche immediatamente ritirata la patente di guida.

La sera del 14 novembre, verso le 23, una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona, mentre effettuava un giro di perlustrazione per le strade di Soresina, ha notato un’auto sospetta con cinque persone a bordo, in via Gramsci. Alla vista della vettura dei militari, il conducente ha svoltato in una strada laterale e ha parcheggiato in mezzo ad altri veicoli per non farsi individuare.

La pattuglia li ha comunque raggiunti e identificati. Dall’abitacolo proveniva un odore acre che ha fatto pensare al possesso o all’uso di stupefacenti. A quel punto, i militari hanno deciso di approfondire la verifica e li hanno perquisiti. Addosso non avevano nulla, mentre in auto, sotto i sedili o nei vani portaoggetti, sono stati trovati due involucri in cellophane contenenti hashish per quasi sette grammi e uno spinello già confezionato. Per questo motivo, sono stati tutti segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.

Inoltre, i militari hanno proceduto all’immediato ritiro della patente del 26enne alla guida dell’auto, come previsto per chi è trovato in possesso di stupefacenti e ha la disponibilità di un veicolo a motore.

