Tentata rapina nel pomeriggio di martedì 14 novembre in un supermercato cittadino, dove due giovani sono entrati in azione, cercando di portare via delle merce e aggredendo l’addetto alla vigilanza. L’allarme è scattato intorno alle 17.30. I due si sono introdotti nel negozio e hanno occultato delle merce sotto i giubbotti. I due sono stati però fermati dal vigilante, che aveva notato e spiato i loro movimenti, nella zona delle casse.

Alla richiesta di spiegazioni della guardia, uno dei due, un 20enne, ha dato in escandescenze, urlando contro il vigilante e spintonandolo nel tentativo di darsi alla fuga. Nel frattempo sul posto sono giunti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, che hanno preso in consegna i due. Una volta identificati, hanno appurato che nei giubbotti nascondevano bottiglie di alcolici e altri prodotti per un valore di alcune decine di euro.

A fronte dell’aggressione perpetrata, il 20enne, straniero residente in provincia di Milano e con precedenti di polizia a carico, è stato denunciato per tentata rapina impropria. Nei confronti dell’altro, che non ha usato violenza, verrà formalizzata eventualmente una denuncia per furto.

© Riproduzione riservata