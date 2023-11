Si è tenuto mercoledì 15 novembre 2023, presso la sala Coppetti di Cremona Solidale, il tavolo di lavoro sull’adozione di un modulo standard per l’ingresso nelle Rsa promosso dall’Azienda sociale cremonese (Asc). All’incontro hanno preso parte i dirigenti di Asst Cremona e Ats Valpadana, i rappresentanti dell’ordine dei medici, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, i sindaci del distretto cremonese, i direttori delle varie Fondazioni del territorio e i rappresentanti di Arsac e Uneba.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente di Asc, dott. Giuseppe Tadioli, che ha illustrato le tappe che hanno portato Asc a sostenere fortemente l’adozione del modulo unico, come accade già in diverse altre realtà territoriali. Tadioli ha poi illustrato come l’adozione di un modulo unico sia una tappa fondamentale nel progetto di informatizzazione e semplificazione della domanda di accesso alle strutture di ricovero.

Con l’adozione del modulo standard, infatti, si ridurrà la frammentazione dei servizi consentendo un miglior lavoro di rete. Il direttore di Asc, dott. Graziano Pirotta, ha sottolineato come il modulo standard permetterà in futuro, tramite un sistema digitalizzato, di compilare una sola volta la richiesta di accesso per le 17 Rsa del cremonese, mettendo in collegamento tutte le varie parti coinvolte in questo procedimento.

La direttrice sanitaria di Cremona Solidale, dott.ssa Simona Gentile, a nome dei vari direttori sanitari ha illustrato le diverse ragioni per cui il modulo standard potrà essere una preziosa risorsa per gli addetti ai lavori, un sistema pratico ed efficace per uniformare e condividere le informazioni sui pazienti. Per Arsac ha preso la parola il dott. Palmiro Alquati che, dando pieno sostegno al progetto, ha elencato una serie di proposte atte a migliorare e rendere ancora più efficiente il modulo standard, una traccia su cui lavorare tutti assieme per un servizio sempre più di qualità.

Don Roberto Rota, rappresentante Uneba, ha espresso pieno appoggio al progetto, condividendo senza riserve le proposte di Arsec. In generale un parere positivo è stato espresso da tutte le varie parti coinvolte. L’adozione di un modulo unico sarà un passo importante per migliorare la fruibilità del servizio di accesso alle numerose realtà del territorio. Dal confronto sono usciti diversi spunti interessanti per migliorare ulteriormente il progetto, idee che permetteranno di superare gli eventuali problemi iniziali.

Incassato il parere positivo dei partecipanti al tavolo di lavoro, i dirigenti dell’Azienda sociale cremonese ora procederanno inviando agli attori protagonisti i dettagli del protocollo d’intesa per poter proseguire in maniera sempre più spedita verso l’adozione del nuovo modulo standard.

© Riproduzione riservata