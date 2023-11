Sono oltre 8.000 i professionisti del mondo veterinario e scientifico che ogni anno visitano la città di Cremona per corsi di formazione e approfondimento scientifico. Migliaia di professionisti che visitano la città, ne apprezzano le bellezze, soggiornano in città e fruiscono dei servizi del centro storico.

E’ su queste basi che Botteghe del Centro/Confcommercio Provincia di Cremona hanno costruito una nuova partnership con EV, società cremonese operante dal 1991 quale fornitore di servizi professionali in ambito medico veterinario.

Come spiega Fulvio Stanga, responsabile del Dipartimento Veterinario e membro del Cda di Ev, ”la convenzione tra Confcommercio/Botteghe del Centro e Ev organizzatore di eventi veterinari e medici in Palazzo Trecchi, è la conferma dell’ospitalità che la città di Cremona offre ai nostri corsisti e congressisti. Da oggi gli oltre 8000 veterinari e medici che ogni anno da Gennaio a Dicembre transitano per le vie del nostro centro (che giudicano giustamente da sempre bellissimo) saranno premiati da una scontistica sui prodotti in vendita da parte degli esercenti che hanno voluto aderire. Un ulteriore suggello ad un matrimonio tra i nostri professionisti e la città di Cremona che dura ormai da più di 30 anni”.

“Attraverso un Qr code, i professionisti potranno accedere ad una lista di sconti, menu e suggerimenti per vivere al meglio il proprio soggiorno cremonese. Gli esercizi del centro che hanno aderito alla iniziativa sono 50 ma auspichiamo che sempre più operatori vogliano cogliere questa grande opportunità” spiega Andrea Badioni presidente Confcommercio Provincia di Cremona.

Questa iniziativa – spiegano da Palazzo Vidoni- è un ulteriore passo di apertura della nostra associazione verso il territorio. Ai servizi di gestione e amministrazione di impresa, puntiamo ad affiancare opportunità di crescita per le imprese e i professionisti e allo stesso tempo sostenere la promozione del territorio.

“Un grande ringraziamento – conclude Badioni – va alle Botteghe del Centro, al presidente Marchesi e a tutto il suo direttivo che dimostra costantemente una capacità di progettazione e animazione del territorio che sta dando importanti risultati per la città e per il commercio cittadino”.

