I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato una donna che deve scontare una condanna definitiva per violenza privata e violazione di domicilio. La donna, una straniera di 29 anni, pregiudicata, dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi di reclusione, relativa a una condanna intervenuta nel marzo del 2023 dal Tribunale di Cremona, divenuta definitiva nel giugno successivo e ora esecutiva, per violazione di domicilio e violenza privata, reati commessi tra il 2020 e il 2022.

La 29enne, unitamente a un uomo, era stata denunciata per essere entrata arbitrariamente in un’abitazione in una via del centro di Cremona e per avere rubato la corrente elettrica nell’alloggio che ne era sprovvisto. Mentre il furto era stato archiviato per mancanza della querela, gli altri reati nel marzo 2023 hanno portato alla condanna della donna per i fatti commessi e accertati, condanna recentemente divenuta definitiva. Di conseguenza, la Procura di Cremona ha emesso l’ordine di carcerazione per la pena da scontare, trasmettendo il provvedimento ai carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona per l’esecuzione. I militari hanno rintracciato la 29enne nella sua attuale abitazione e la hanno arrestata, accompagnandola al carcere di Cà del Ferro.

