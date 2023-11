Notte di nuovi controlli nel capoluogo con una denuncia da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona. Nei guai un 21enne straniero, con precedenti di polizia a carico, che la sera del 16 novembre, alla guida di un’auto, ha avuto un incidente stradale in piazza Marconi a Cremona. Il giovane era ubriaco, privo di patente perché mai conseguita ed è stato trovato in possesso di stupefacente.

Erano circa le 23 quando una pattuglia della Radiomobile ha notato un’auto, ferma al semaforo di via Altobello ;alone, che alla vista dei militari ha fatto inversione di marcia ed è scappata verso via Dell’Aspa e poi verso piazza Marconi. E’ stata inseguita e raggiunta nella piazza dove il conducente del veicolo, tentando di entrare in un parcheggio libero, ha sbagliato la manovra e ha urtato un’auto in sosta..

Il conducente è stato bloccato dai militari mentre gli altri due occupanti sono riusciti a scappare in direzione di via Monteverdi. L’uomo è stato identificato nel 21enne, che all’alcol test è risultato avere un valore di circa 1,00 g/l, oltre il doppio del consentito. Inoltre, è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti nel complesso 0,7 grammi di hashish.

Tenuto conto delle aggravanti per le violazioni commesse in ore notturne e per avere provocato un incidente, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, la segnalazione alla Prefettura come assuntore di droga e una pesante sanzione amministrativa per la guida senza patente, mentre l’auto, di proprietà di altra persona, è stata affidata a persona in grado di guidare.

