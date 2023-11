Folla in via Solferino a Cremona per la presenza, straordinaria, di quattro giocatori grigiorossi allo store ufficiale, gestito con il fondamentale aiuto dei ragazzi di Thisability. Un progetto di inclusione che in momenti come questi diventa teatro di enormi sorrisi e incontenibile affetto. Bomber Massimo Coda, le ali Leonardo Sernicola e Luca Zanimacchia, il centrocampista col vizio del gol Michele Collocolo protagonisti di una full immersion grigiorossa. Una serie infinita di autografi, anche su maglie della Cremo, oltre a foto e selfie di rito, hanno scandito un’iniziativa che alimenta la passione per i ragazzi di Stroppa, ora come mai lanciati verso i piani alti della classifica.

In via Solferino l’affetto tangibile per i beniamini grigiorossi si misura anche nelle parole dei protagonisti, stupiti del bagno di folla all’Usc Store, emblema del progetto inclusivo tra Cremonese e Thisability. Dopo l’intervista di giovedì a Massimo Coda, capocannoniere della Serie B e sommerso dalle richieste di foto e autografi, la vetrina è spettata ad altri tre protagonisti dell’avvio di stagione grigiorosso.

Leonardo Sernicola ormai uno dei veterani della Cremonese e testimone della crescita del binomio Cremo-Thisability: “Un onore essere qui, facciamo felici i ragazzi e le persone di Cremona che se lo meritano. Ma pensiamo anche a sabato prossimo e a preparare bene la partita con il Lecco”. Un risvolto sociale, quello dell’Usc Store, sottolineato anche da Zanimacchia: “Un’iniziativa importantissima che coinvolge tutta la città. Davvero una bella serata”.

Michele Collocolo ha parlato del positivo periodo grigiorosso in campionato: “Stiamo trovando il giusto equilibrio, dobbiamo continuare su questa scia di vittorie. Abbiamo imboccato la strada giusta e si vede la differenza rispetto ad inizio campionato”. Infine, un grande in bocca al lupo a Fallou Sarr: “Ci dispiace perché è un giocatore importante per la nostra squadra, speriamo possa tornare al più presto”.

