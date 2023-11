La Fondazione Luigi Masserini per gli Studi Aziendali e Amministrativi, unitamente all’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami” e all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona, giovedì 16 novembre al campus Santa Monica alla terza edizione del Concorso Masserini 2023-2024 sul seguente tema “Innovazione e nuova Imprenditorialità: le competenze per generare Start-Up di Valore” a cura del Professor Antoldi Fabio. Il Concorso è aperto agli alunni delle classi quinte dell’IIS Ghisleri-Beltrami. Le attività previste dal Concorso comprendono due incontri presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Cremona e lo svolgimento di un lavoro di 2 gruppo da parte degli studenti (come descritto nel successivo punto “Modalità di svolgimento”). Ai fini di tale lavoro gli studenti saranno selezionati e suddivisi in un massimo di 8 gruppi, composti da 4 o 5 partecipanti ciascuno. La selezione dei candidati sarà a cura dei docenti di Economia Aziendale che terranno conto non solo delle competenze maturate nella disciplina, ma anche di competenze linguistiche ed informatiche, sentito il parere dei colleghi di lettere ed informatica.

Gli studenti, organizzati in gruppi, seguiranno un percorso d’introduzione al concetto d’innovazione (di prodotto, di processo, di mercato) e saranno coinvolti

attivamente in un laboratorio di creatività che li condurrà a concepire, formalizzare e presentare delle loro originali idee di impresa. L’output atteso è un documento (Business Plan) redatto secondo le indicazioni che verranno fornite nelle sessioni didattiche

