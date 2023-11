Consegnato il Premio Bontà nell’ambito della Festa del Torrone alla Dott.ssa Carla Fiorentino elemento cardine della L.I.L.T. di Cremona, schierata in prima linea nella battaglia legata alla prevenzione e assistenza nella cura dei tumori. La premiazione al Pala Torrone di Cremona dove, un’emozionata dottoressa ha ricevuto e ritirato il premio dalle mani di Massimo Rivoltini. La dottoressa ha ringraziato per il premio ma in realtà i ringraziamenti vanno a lei, da sempre accanto alle donne cremonesi con il suo lavoro e la sua gentilezza. fb

