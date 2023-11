Per l’influenza stagionale, così come per il Covid-19, la vaccinazione è lo strumento più efficace e sicuro di prevenzione.

Nella prima fase della campagna, la vaccinazione è stata offerta attivamente e gratuitamente alle persone che, per patologia o età, sono a maggior rischio di complicanze o appartengono alle categorie per le quali essa è indicata dal Ministero della Salute; dal 20 novembre, l’accesso gratuito alle vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid-19 è stato esteso a tutta la popolazione, indipendentemente da età, condizione di salute o categoria di rischio.

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

I cittadini possono rivolgersi prioritariamente al proprio Medico di Medicina Generale, sia per eventuali consigli o chiarimenti, che per la prenotazione e la successiva somministrazione del vaccino antinfluenzale; a tal proposito si invita a contattare direttamente il proprio medico per verificare se ha aderito alla campagna vaccinale e fissare un appuntamento. Anche quest’anno, nelle province di Mantova e Cremona è stata riscontrata una significativa collaborazione da parte della Medicina Territoriale: infatti 427 Medici di Medicina Generale (228 a Mantova e 199 a Cremona) e 57 Pediatri di Famiglia (28 a Mantova e 29 a Cremona) stanno somministrando la vaccinazione antinfluenzale ai propri assistiti.

La somministrazione del vaccino è possibile anche presso le 85 Farmacie aderenti alla campagna (36 nella provincia di Cremona e 49 in quella di Mantova) per le persone con più di 18 anni che abbiano ricevuto almeno una volta in passato la vaccinazione antinfluenzale senza effetti collaterali; l’elenco aggiornato delle farmacie aderenti è consultabile sul sito di ATS Val Padana al seguente link https://www.ats-valpadana.it/vaccinazione-antinfluenzale.

ETÀ PEDIATRICA

La vaccinazione antinfluenzale è garantita dal Pediatra di Libera Scelta; anche in questo caso si invita a contattare direttamente il proprio pediatra per verificare se ha aderito alla campagna vaccinale e fissare un appuntamento.

DONNE IN GRAVIDANZA O POST PARTUM

Le donne in stato di gravidanza possono rivolgersi in via prioritaria ai Consultori della ASST che le hanno in carico o accedere ai Centri Vaccinali delle ASST di Crema, di Cremona e di Mantova senza prenotazione.

ACCESSO LIBERO AI CENTRI VACCINALI

ASST DI CREMA

· Crema – Centro Vaccinale Poliambulatori Ingresso n. 3 – Largo Ugo Dossena 2, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 14.00.

ASST DI CREMONA

· Cremona – Centro Vaccinale in Via Dante 134, dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.20; venerdì dalle 8.30 alle 12.20).

· Casalmaggiore – Centro Vaccinale in Via Petofi 4, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 14, il mercoledì dalle 15 alle 16.30).

COME PRENOTARE

I cittadini possono rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, per concordare direttamente l’appuntamento e quindi la somministrazione del vaccino.

Chi volesse, invece, effettuare la vaccinazione antinfluenzale presso i Centri Vaccinali delle ASST o presso le Farmacie del territorio aderenti alla campagna, può prenotarsi attraverso la piattaforma regionale al seguente link https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/.

VACCINAZIONE ANTI COVID-19

È prevista la somministrazione di una singola dose; il vaccino utilizzato è il vaccino a mRNA Comirnaty Omicron XBB 1.5, aggiornato alle nuove varianti del virus SARS-Cov-2, che può essere co-somministrato con altri vaccini (in particolare con quello antinfluenzale).

COME PRENOTARE

Per prenotare un appuntamento per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 è possibile accedere alla piattaforma regionale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ ed inserire i dati richiesti, scegliendo il Centro Vaccinale o la Farmacia.

L’elenco puntuale delle farmacie aderenti è presente e sempre aggiornato sul sito di ATS Val Padana al seguente link https://www.ats-valpadana.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19

CO-SOMMINISTRAZIONE

Presso i Poli Vaccinali e le Farmacie aderenti sia alla vaccinazione antinfluenzale che all’anti Covid-19 è sempre possibile richiedere la co-somministrazione di entrambi i vaccini.

VAX DAY

Sono in fase di organizzazione anche i Vax Day presso le ASST di Crema, Cremona:

ASST CREMA

· sabato 25 novembre dalle 8 alle 13 presso Centro Vaccinale Poliambulatori Ingresso n. 3 – Largo Ugo Dossena 2 a Crema.

ASST CREMONA

· sabato 25 novembre dalle 8 alle 12 presso il Centro Vaccinale in Via Dante 134 a Cremon

© Riproduzione riservata