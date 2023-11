E’ di un ferito non grave il bilancio dello scontro che questa mattina poco prima delle 9,30 ha quasi distrutto un veicolo e ne ha gravemente danneggiato un altro, sulla statale Castelleonese, all’altezza del Golf Club. Coinvolte due automobili, una Fiat Panda e una Toyota, quest’ultima finita fuori dalla carreggiata, fermandosi nell’aiuola che divide la statale da via San Predengo. Due le persone coinvolte, un 74enne e un trentenne, trasportati in ospedale per accertamenti dall’ambulanza della Croce Verde.

Ad accertare la dinamica una pattuglia della Polizia Locale a cui se ne è dovuta aggiungere un’altra per regolare il traffico, in una giornata di grande afflusso sulle direttrici verso il centro città per la giornata finale della festa del Torrone.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cremona per valutare le condizioni dell’auto con motorizzazione ibrida finita nella scarpata.

© Riproduzione riservata