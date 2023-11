Tre corsi dell’istituto “L. Einaudi” hanno affiancato gli appuntamenti della ventiseiesima “Festa del Torrone”, fino al calo del sipario, avvenuto domenica 19. Presenti alla cena di gala a Palazzo Trecchi e al taglio del nastro, le hostess e gli steward dell’indirizzo Turismo hanno guidato i visitatori e fornito loro indicazioni all’info point di Piazza Roma.

Tour de force pure per gli studenti dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, che si sono prodigati quotidianamente per far divertire i più piccoli con il classico truccabimbi ed i laboratori della dolcezza, ai giardini pubblici del centro.

Con il docente di Sala Dionisi Zoppi, referente per gli eventi enogastronomici cittadini, gli alunni dell’alberghiero hanno fatto da spalla all’applauditissimo chef Simone Rugiati ed hanno gestito le degustazioni collaterali ai momenti dedicati ad uno degli ospiti d’eccezione: Marco Tognazzi. L’attore ha infatti presentato i vini da abbinare ai prodotti della Rivoltini Alimentare Dolciaria, che l’ha omaggiato con una lastra di torrone sulla quale è stato aerografato il ritratto del papà Ugo, la quarta T di Cremona. I ragazzi hanno aiutato a distribuire porzioni delle quattro installazioni, opera della medesima ditta di Vescovato, riproducenti forme di Grana padano, a base di albume, mandorle, miele e zucchero.

Nell’affollatissimo PalaTorrone, Zoppi ha ricevuto anche una meritatissima incoronazione per il proprio estro creativo ed ha visto letteralmente andare a ruba i suoi gin botanici, uno al peperoncino e l’altro alla vaniglia, da sorseggiare, assaggiando un tortino salato al profumo affumicato di ‘nduja (condito con pomodori secchi, olive e formaggio spalmabile) ed un crème caramel.

Un trionfo tutti gli showcooking che hanno inserito il torrone in ricette della tradizione: standing ovation per la faraona del prof Max Ruscelli, che ha riscosso un gradimento tale da scatenare la richiesta del bis. Super apprezzati, inoltre, gli originali canederli e le tette di monaca di Giuseppe Micocci, sensualissime per forma e gusto.

Ai fornelli, i giovani Michele Bosio, Lorenzo Gargioni, Sara Guarneri, Roberta Lupone, impegnati nel sevizio Alex Bertolini, Rebecca Lazzari, Andrea e Nicolò Magnacca, Sharon Sivalli. Tanti gli insegnanti coinvolti nell’assistenza: Annamaria Aprea, Pina Bruno, Greta Castellani, Paola Cremonesi, Marta Ettari, Antonella Maglia, Gloria Katia Morrone, Annalisa Prisco, Annamaria Sabatino, Martina Sangiorgi, Elena Novellini, Daria Nuzzo, Barbara Santini, Francesca Savoini, Nicola Spicciariello, Raffaele Tambasco, Valentina Terreni.

E non ci si è limitati a soddisfare il palato: nell’ambito della manifestazione, la preside Nicoletta Ferrari ha stretto una nuova alleanza con la Confartigianato locale, in vista di un’imminente collaborazione. L’accordo è stato suggellato dalla firma del documento ufficiale.

