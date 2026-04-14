Campus di Cremona del Politecnico, spazio al Laboratorio Industria 5.0
Al Campus di Cremona del Politecnico di Milano il nuovo Laboratorio Industria 5.0, dedicato allo studio di tecnologie per l’ottimizzazione dei sistemi produttivi
Al Campus di Cremona del Politecnico di Milano è operativo il nuovo Laboratorio Industria 5.0 diretto dal professor Luca Fumagalli, dedicato allo studio di strumenti e tecnologie per il miglioramento e l’ottimizzazione dei sistemi produttivi.
Lo spazio permette di toccare con mano gli aspetti ingegneristici della connettività tra le macchine, i sistemi di monitoraggio, i software MES (Manufacturing Execution Systems) e altre soluzioni dell’Industria 5.0 per l’efficientamento delle attività degli operatori.
Al suo interno esistono macchinari che riproducono i processi industriali, per studiare come la tecnologia può essere applicata nell’industria e nei sistemi produttivi. Ad esempio una linea di produzione che riproduce la costruzione di uno smartphone e anche un cobot ossia un robot che può lavorare in maniera collaborativa con gli operatori. In parallelo, c’è la realtà virtuale, dove fare attività di simulazione.
Il Laboratorio Industria 5.0 è accessibile agli studenti dei diversi Corsi di Laurea fra Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica e da settembre anche Process Engineering.