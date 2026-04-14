Campus di Cremona del Politecnico, spazio al Laboratorio Industria 5.0

Al Campus di Cremona del Politecnico di Milano è operativo il nuovo Laboratorio Industria 5.0 diretto dal professor Luca Fumagalli, dedicato allo studio di strumenti e tecnologie per il miglioramento e l’ottimizzazione dei sistemi produttivi.

Lo spazio permette di toccare con mano gli aspetti ingegneristici della connettività tra le macchine, i sistemi di monitoraggio, i software MES (Manufacturing Execution Systems) e altre soluzioni dell’Industria 5.0 per l’efficientamento delle attività degli operatori.

Al suo interno esistono macchinari che riproducono i processi industriali, per studiare come la tecnologia può essere applicata nell’industria e nei sistemi produttivi. Ad esempio una linea di produzione che riproduce la costruzione di uno smartphone e anche un cobot ossia un robot che può lavorare in maniera collaborativa con gli operatori. In parallelo, c’è la realtà virtuale, dove fare attività di simulazione.

Il Laboratorio Industria 5.0 è accessibile agli studenti dei diversi Corsi di Laurea fra Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica e da settembre anche Process Engineering.

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