Si faccia chiarezza sul piano della Sosta e sulla creazione o meno di un gestore unico: a chiederlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Andrea Carassai, che ha presentato un’interrogazione a risposta orale rivolta al sindaco di Cremona.

Ad allarmare l’opposizione, le recenti dichiarazioni del presidente di Aem, Tommaso Coppola, che pare aver messo in dubbio la risoluzione anticipata del contratto con Saba. Il capogruppo vuole inoltre “chiarimenti sulla mancata adozione di un Piano della Sosta e sulle dimissioni del Direttore Generale della partecipata”.

“Dalle dichiarazione rilasciate alla stampa dal Presidente di Aem Spa, emerge che Aem, e quindi il Comune di Cremona, abbia di fatto rinunciato al progetto del gestore unico della sosta, in quanto non ritenuto prioritario” sottolinea Carassai. “Se così fosse, saremmo di fronte a un clamoroso cambio di linea rispetto agli impegni presi dal centrosinistra con i cittadini nel 2019 e ribaditi nel 2024. La creazione di un gestore unico della sosta è uno degli obbiettivi presenti nei programmi di mandato del secondo mandato della Giunta Galimberti e dell’attuale amministrazione”.

Forza Italia chiede quindi al Sindaco “di assumersi fino in fondo la responsabilità politica di queste scelte. Non è accettabile che su un partita strategica così rilevante sia il Presidente di una società partecipata a parlare al posto dell’Amministrazione. Il Sindaco venga in Consiglio e dica chiaramente qual è la linea dell’amministrazione che dovrebbe guidare”.

Nel testo dell’interrogazione viene inoltre evidenziata l’assenza di un piano organico della sosta: “È una mancanza grave, che dimostra l’assenza di una visione complessiva che rende ancora più irrazionali e improvvisate le scelte che stanno emergendo” evidenzia ancora Carassai.

Sul banco anche la questione delle dimissioni del Direttore Generale di Aem, presentate circa 2 settimane fa, dopo meno di tre mesi di servizio: “Chiediamo di conoscere le reali motivazioni di queste dimissioni e quale percorso l’Amministrazione intenda seguire per la nomina del nuovo Direttore Generale, garantendo trasparenza, criteri chiari e procedure ad evidenza pubblica. In passato abbiamo evidenziato le tante magagne che hanno caratterizzato l’iter di selezione del nuovo Direttore Generale” chiede Carassai nel documento.

“Su Aem e sulla gestione della sosta non sono più tollerabili ambiguità, silenzi o scarichi di responsabilità. I cittadini hanno diritto di conoscere le reali intenzioni dell’amministrazione, senza ambiguità e furbizie. Per questo abbiamo chiesto che il Sindaco riferisca direttamente in Consiglio comunale” conclude il consigliere.

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