Un’area di sgambamento cani nella frazione di San Felice, teatro del maggiore intervento di lavori pubblici a Cremona negli ultimi anni. A richiederla è il consigliere di FDI Pietro Burgazzi attraverso un’interrogazione che verrà discussa questo pomeriggio in consiglio comunale.

“Molti residenti, proprietari di cani, mi segnalano questa esigenza in quanto, essendoci molti spazi verdi, se ne potrebbe utilizzare uno per questo motivo. Inoltre, sarebbe utile sia per la socializzazione delle persone e, la responsabilità di non lasciare defecazioni in giro per i vari parchi giochi dove i bambini spesso giocano”.

Burgazzi, residente nella frazione, ritiene che si potrebbero attrezzare alcuni dei numerosi spazi verdi presenti, con recinzioni e raccoglitori per i sacchetti, come avviene in altri quartieri cittadini.

“Sappiamo bene – aggiunge – che purtroppo non tutti, una volta creato lo spazio, si recheranno all’interno, però visto che tanti residenti lo chiedono si spera che ciò avvenga. Inoltre, tutti sappiamo che coloro che raccolgono le deezioni dei loro animali non sono purtroppo la maggioranza; quindi, abituarli a recarsi in un posto prestabilito li può indurre ad essere più responsabili e civili”

La richiesta è quindi “di avere anche a S.Felice un’area attrezzata dove poter portare i cani in tranquillità, e soprattutto aggiungere una possibilità di avere meno deiezioni nei vari spazi verdi”.

© Riproduzione riservata