Il Comune di Grontardo di nuovo nel mirino dei topi d’appartamento. Nella giornata di martedì i ladri hanno agito in pieno giorno, in tre diverse case, svaligiandole completamente e portando via oro e denaro.

In uno dei casi hanno provato a introdursi in un’abitazione che in quel momento non era vuota. La padrona di casa si è accorta della presenza di due persone in giardino e ha gridato chiedendo aiuto. A quel punto i due si sono dati alla fuga tra i campi.

Si tratta dell’ennesimo episodio: poche settimane fa i malviventi avevano agito nella frazione di Levata.

D’altro canto la zona è da un po’ di tempo anche area d’azione degli spacciatori, come testimoniano alcuni arresti fatti in zona dai Carabinieri circa un mese fa.

Laura Bosio

