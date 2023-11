Dire “no” alla violenza contro le donne diventa ancora più urgente di fronte a storie come quella di Giulia Cecchettin: per ricordare lei, oltre che per dimostrare vicinanza a tutte le donne uccise o maltrattate, venerdì 24 novembre si terrà una manifestazione in piazza Roma a Cremona. Un “presidio rumoroso”, così l’hanno definito gli organizzatori, “per cogliere l’invito della sorella di Giulia Cecchettin, Elenam e delle tante compagne impegnate a combattere ogni forma di violenza di genere a non rimanere in silenzio di fronte all’ennesima vita persa per un delitto di potere” scrivono i promotori nella pagina Facebook dell’evento. “Non un minuto di silenzio in più, occupiamo le piazze e facciamo rumore per Giulia e per tutte noi!”.

Diverse realtà del territorio hanno deciso di mobilitarsi per unirsi “alla richiesta dell’adozione di misure che combattono alla radice la piaga patriarcale del femminicidio.

Il presidio è aperto all’adesione e alla partecipazione di tutte le realtà impegnate per la promozione di diritti e libertà sul territorio, per questo in piazza non ci saranno simboli di organizzazioni politiche e/o sindacali”.

Hanno aderito, sul territorio: Aida Onlus Centro Antiviolenza, Circolo Arcipelago, Associazione Radicale Fabiano Antoniani, Arcigay Cremona, Comitato Cremona Pride, Giovani Democratici Cremona, Partito Socialista Italiano Cremona, Comitato Territoriale Arci Cremona, Critical Mass Cremona, Circolo Proletario Arci “Carlo Signorini”, OndaQueer, Cgil Cremona, Libera contro le Mafie, Sinistra Italiana provinciale, ReteDonne – Se non ora Quando?, Alac – Associazione Latinoamericana di Cremona, Partito Democratico Cremona.

