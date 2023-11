Il pomeriggio del 20 novembre i carabinieri della Stazione di Soresina hanno arrestato, in esecuzione di un decreto emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona, un cittadino straniero di 39 anni, pluripregiudicato, che dovrà continuare a scontare in carcere il residuo della condanna definitiva, fino al maggio 2024, per alcuni furti aggravati commessi in provincia di Cremona nel 2012.

L’uomo nell’aprile di quell’anno si era reso responsabile del furto di gas in un’abitazione di Soresina, come accertato dai carabinieri del posto. Era stato condannato nel 2020 e stava scontando la condanna in affidamento in prova, come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Ma a inizio novembre 2023 era stato denunciato dai carabinieri di Soresina per un furto aggravato commesso a inizio agosto presso un supermercato di Soresina, dove avrebbe asportato generi vari per un valore di oltre 60 euro.

Era stato riconosciuto attraverso le immagini estratte dai filmati forniti dal supermercato. L’uomo aveva quindi violato le prescrizioni impostegli e la sua condotta è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, mostrando disinteresse verso la misura più favorevole che era riuscito ad ottenere, motivo per cui il Magistrato di Sorveglianza di Mantova ha deciso per il suo rientro in carcere.

