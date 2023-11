Un “museo degli alberi del centro storico”, interventi specifici per restituire un po’ di verde alle strade che compongono il ring urbano ( la cerchia delle vecchie mura); implementazione di alberi anche lungo la tangenziale; nuovi boschi filtro e un “parco della cascine”. Sono alcune delle proposte di intervento che compongono il Piano Comunale del Verde presentato (con espressione di parere) oggi pomeriggio in commissione “Promozione della Città”, alla presenza dell’assessore Luca Zanacchi.

Sul tema si sono già svolti diversi incontri con la Consulta del verde e con la stessa commissione. La redazione è stata affidata a un raggruppamento di professionisti coordinati da Gianluca Ramo.

Il Piano del verde ha una dimensione strategica – hanno spiegato i progettisti – che propone una visione in orizzonte temporale lungo. Su di esso si dovranno sviluppare poi i progetti attuativi, oltre al monitoraggio e coordinamento delle opere di compensazione private.

Tra le indicazioni per il centro storico, viene proposta l’estensione del Museo degli Alberi, attualmente esistente nel Parco del Vecchio Passeggio, anche negli altri parchi e giardini del centro: accanto a ogni albero verrà installata una targhetta con le principali informazioni botaniche che forniranno informazioni generali riguardanti la specie di appartenenza, l’origine, la diffusione eccetera. Tramite un QR Code sarà possibile collegarsi a una piattaforma dove saranno disponibili ulteriori approfondimenti e saranno possibilte localizzare altre essenze della medesima specie presenti nel contesto urbano.

In centro verrà posizionato un info-point dove saranno disponibili ulteriori informazioni di natura didattico-divulgativa in merito al patrimonio vegetale che caratterizza i parchi e giardini storici del centro urbano.

Un altro indirizzo riguarda il potenziamento delle aree alberate in tutti i parchi pubblici, lungo le strade del ring interno e della tangenziale (parkway).

Anche i boschi filtro dovranno essere potenziati: l’esempio migliore oggi è costituito dal bosco lungo via Erudano, che separa Tamoil dalla zona di cascina Moreni. Ne dovranno sorgere altri, intesi come “serbatoio di naturalità”: i boschi filtro sono rappresentati da opere di piantumazione su iniziativa pubblica in aree di proprietà pubblica (o privata, con sponsorizzazione) e da opere di piantumazione a carico di privati come compensazione alla realizzazione di impianti o

insediamenti produttivi.

Previsto poi il “parco delle cascine” che dovranno essere nuovamente centrali dal punto di vista della progettazione del territorio agricolo e della sua organizzazione, “in modo da ridare significato identitario centrale a tali complessi perché poi possano essere gli elementi per uno sviluppo futuro dell’intero territorio che parta dai valori che quello stesso territorio hanno costituito.

Si ritiene utile definire una gerarchia delle cascine, già individuate nel PGT, ma che avranno una nuova disciplina in relazione anche al loro contesto di appartenenza (economico, culturale e di servizi al cittadino).

Alcuni dei punti sui quali si potrà sviluppare la rete delle cascine possono essere:

• Incremento del turismo e Promozione economica del territorio anche attraverso, ad esempio, la realizzazione di fattorie didattiche;

• Miglioramento della fruibilità del territorio (realizzazione di segnaletica informativa ma non solo) e promozione di forme di mobilità alternative ad esempio creando area ricreative di sosta (servizi) e prevedendo punti di scambio per la mobilità;

• Attività di marketing territoriale ad ampio raggio che preveda anche la valorizzazione delle specificità locali e Valorizzazione delle produzioni tipiche locali;

• Recupero del rapporto tra popolazione e ambito agricolo e delle cascine”. gb

