Sabato 25 novembre in Sala Zanoni, Via del Vecchio Passeggio 1 , si terrà l’iniziativa pubblica a cura di Italia Nostra, sezione di Cremona, in collaborazione con Stati G enerali Clima Ambiente Salute sul tema “La città possibile: conservazione, rigenerazione sostenibile, pianificazione urbana – Tre prospettive che possono e devono interagire nel pensare, governare, vivere la città”.

Interveranno: Marco Pezzoni, Gabriele Barucca, Raffaella Barbierato, Angela Bellardi, Angelo Giuseppe Landi, Michele De Crecchio, Elisabetta Bondioni, Marco Ermentini.

“Rigenerare non significa semplicemente dare nuova vita, ma significa promuovere cambiamenti sostenibili”, afferma Anna Lucia Maramotti, presidente di Italia Nistra Cremona. “Per poter attuare un tale progetto è necessaria la conoscenza storica che evidenzi gli aspetti caratterizzanti della città e del territorio. Ogni città, in riferimento alla sua storia, ne possiede molteplici che hanno bisogno d’essere conservati e tutelati. La memoria identitaria non è però un aspetto che semplicemente testimonia il passato, ma su di essa è possibile costruire la realtà contemporanea.

A partire da queste premesse la Sezione di Italia Nostra ha chiesto ad esimi studiosi d’intervenire allo scopo di dimostrare come il passato ed il presente siano fra loro strettamente coesi. Come tutti i segni è necessario scoprirli e solo la loro conoscenza consente di superare quei falsi pregiudizi che nascono dal “sonno della ragione”. Il pensiero, generatore di progetti, va alimentato dalla ricerca. I significati antichi indicano quelle potenzialità che consentono cambiamenti congrui.

Per questo si è sentita la necessità di promuovere un convegno sul tema “La città possibile: conservazione, rigenerazione sostenibile, pianificazione urbana”. Lo scopo è quello d’indicare conoscenze che supportino progetti consoni alla città e al territorio. La vita civile può svilupparsi solo attraverso una “consapevole pianificazione urbana” attraverso la quale la personalità del singolo si armonizza con quella della società.

Come da statuto di Italia Nostra, si è ritenuto doveroso confrontarsi con diverse associazioni che hanno a cuore valori che superano le ideologie e s’impongono come valori umani condivisi.

