Sabato 25 novembre il circolo di Cremona di Fratelli d’Italia sarà presente in via Boschetto (zona portici) dalle ore 9 alle ore 12 con un proprio gazebo. “Come già fatto per numerosi altri quartieri ci poniamo ad ascoltare le problematiche, i suggerimenti e le criticità dei cittadini che vivono quotidianamente la zona, anche in funzione dell’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale della prossima primavera” fanno sapere i promotori. Non faranno mancare il loro supporto i nostri consiglieri comunali, dirigenti e militanti del partito cittadino.

È inoltre possibile compilare il questionario dedicato in cui indirizzare i propri spunti al futuro nuovo sindaco di centrodestra della città e firmare per richiedere il ripristino dell’organico della polizia locale.

