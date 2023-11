In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” la Conferenza provinciale delle Donne Democratiche di Cremona organizza l’esposizione della mostra “#Stradeparallele” di Shamsia Hassani, street artist afghana che sta coraggiosamente illustrando la condizione delle donne del suo Paese con le sue opere sui muri di Kabul.

L’esposizione di riproduzioni fotografiche delle opere della giovane artista afghana si terrà nella giornata di domenica 26 novembre dalle ore 11 alle 17 presso la sede della Federazione Pd di Cremona, in Via ippocastani 2. L’inaugurazione e presentazione della mostra è prevista per le ore 11 con gli interventi di Franca Zucchetti (presidente ad interim Donne Dem Cremona), Diana De marchi (portavoce regionale Donne Dem Lombardia) e Monica Piva (Donne Dem Lecco).

