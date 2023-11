Ennesima esplosione di violenza in centro storico a Cremona, dove venerdì notte, poco prima della mezzanotte, una lite tra diverse persone si è conclusa con l’intervento del 118 e una corsa in ospedale. A restare ferito è stato un 37enne, straniero e senza fissa dimora, che ha dichiarato di essere stato colpito alla testa da una bottiglia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castelverde, coadiuvati dai colleghi di Vescovato. I litiganti si erano già allontanati, così i militari sono andati in ospedale a raccogliere le dichiarazioni del ferito, che presentava un taglio alla testa. Le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto sono in corso, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Episodi di questo tipo sono purtroppo sempre più frequenti negli ultimi mesi, e creano una percezione di insicurezza da parte dei residenti del centro. Per questo fondamentale è la costante attività di presidio svolta dai Carabinieri e dalle altre forze dell’ordine, mirata a scongiurare il più possibile risse, aggressioni e altre condotte illegali.

LaBos

