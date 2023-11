Guidava in stato di ebbrezza con un livello di alcol nel sangue oltre il doppio del consentito: è finito così nei guai un 22enne cremonese. A fermarlo per un controllo, intorno alle 3 della notte del 26 novembrem sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, impegnati a un controllo capillare del territorio proprio per scongiurare tali fenomeni.

L’auto su cui viaggiava l’uomo, insieme a un’altra persona, è stata fermata nel quartiere Po. L’uomo, che era al volante, durante le fasi di identificazione presentava sintomi di abuso da alcolici e difficoltà a parlare. Sottoposto al test, è emerso un valore di circa 1,20 g/l. Tenuto conto anche delle aggravanti per le violazioni commesse tra le 22 e le 7, per l’uomo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro della patente di guida, mentre l’auto è stata affidata a persona in condizione di guidare.

