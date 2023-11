E’ una donna di 57 anni la persona tratta in salvo questa mattina alle 11,30 dalla Polstrada mentre vagava in stato confusionale sulla tangenziale all’altezza del quartiere Zaist. La donna è stata soccorsa dai poliziotti che stavano pattugliando la zona ed è stata soccorsa dal personale della Croce Verde. Portata in sicurezza nell’area boscata che fiancheggia la tangenzile, è stata poi trasferita in codice giallo in ospedale.

