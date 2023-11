L’impianto di biometano previsto accanto al termovalorizzatore non figura nemmeno nella seconda graduatoria di progetti ammessi al bando per il finanziamento con i fondi del Pnrr. La prima era stata pubblicata lo scorso luglio; quest’ultima invece è datata 24 novembre. La pratica autorizzatoria avviata in Provincia è al momento sospesa dopo l’avvio di settembre,: A2A ha chiesto 180 giorni di proroga per rispondere alle richieste di integrazione fatte dagli enti, in particolare l’Arpa, i comuni di Gerre e Bonemerse, gli uffici tecnici (Mobilità, Ambiente, Urbanistica) del Comune di Cremona, dove sorgerebbe l’impianto.

Considerando i tre mesi di sospensione dell’iter e la non partecipazione al bando da parte del proponente, si potrebbe dedurre un venir meno dell’interesse dell’azienda a portare avanti l’iniziativa.

Nella graduatoria appena pubblicata dal GSE, si trova un unico progetto in provincia di Cremona, quello per la riconversione di impianto da 250 simil mc/h presentato della società agricola Gaia Premoli di Casaletto Vaprio.

Altri progetti confinanti sono a Maleo, nuova costruzione, con capacità produttiva di 500 Smc/h; e a Castel San Giovanni (250 Smc/h).

Il secondo bando del GSE prevedeva un contingente di capacità produttiva pari a 108.272 Smc/h, ma le 51 (su 54 inviate) richieste ammesse ne coprono soltanto 26.976. gb

