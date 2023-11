The Cal, Prince Gyasi “Grande opportunità per me e il mio Paese”

LONDRA (ITALPRESS) – “Sono molto felice ed entusiasta di essere stato scelto per il calendario Pirelli perché mi dà la possibilità di aprire le porte ad altre persone che arrivano, soprattutto dal mio paese, il Ghana, per poter toccare con mano opportunità come questa”. Lo dice Prince Gyasi, il visual artista ghanese che firma il Calendario Pirelli 2024 presentato a Londra.

