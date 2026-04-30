Maestri del Lavoro, record di insigniti cremonesi nella cerimonia del 1° Maggio a Milano

Quindici nomi di uomini e donne che si sono distinti, ognuno nel proprio settore e nel corso degli anni, per professionalità, dedizione e contributo allo sviluppo delle realtà del territorio.

Sono i nomi dei nuovi Maestri del Lavoro, che il prossimo primo maggio riceveranno la Stella al Merito e rappresenteranno la provincia di Cremona durante una particolare cerimonia a Milano.

Tra i premiati figurano diversi dipendenti dell’Acciaieria Arvedi di Cremona: Andrea Teodoro Bianchi, residente a Piadena Drizzona; Lauretta Cinquetti, di Cremona; Annibale Marco Guarneri, di Vescovato; e Claudio Milo, anche lui cremonese.

Per Finarvedi S.p.A. sarà premiato Gianni Andrea Giuseppe Lauritano.

Per Impresa Verde Cremona, poi, sarà insignito Luigi Bonzanini, residente nel capoluogo, mentre per Grafiche Rozzi di Vescovato riceverà la Stella Donatella Carmela Carra, residente nel comune sede dell’azienda.

Dal settore metalmeccanico arriva Germano Fortini, di Ripalta Cremasca, dipendente della ILTOM di Romanengo mentre Claudio Madurini, di Cremona, rappresenterà la Thermo Engineering di Malagnino.

Due i riconoscimenti destinati alla OCRIM di Cremona: quelli a Marco Augusto Magistrati, residente in città, e a Stefano Mazzini, di Castelleone.

Il comparto agroalimentare è rappresentato dalla Latteria Soresina, con Alessandro Miglioli, residente a Corte Cortesi con Cignone e attivo nello stabilimento di Soresina, e con Daniele Placchi, di Stagno Lombardo, in forza allo stabilimento locale della cooperativa.

Per Coldiretti Cremona sarà premiato Damiano Talamazzini, cremonese, mentre Santino Vitari, residente a Offanengo, riceverà il riconoscimento per la Fornaci Laterizi Danesi di Soncino.

Alla cerimonia interverranno tutti i Prefetti della Lombardia e la Stella al Merito verrà consegnata ai nuovi insigniti dal rispettivo Prefetto provinciale. Ad accompagnare la delegazione cremonese saranno il Console provinciale Guido Tosi e una rappresentanza dei Maestri del Lavoro locali.

“Nel 2026 Cremona conta ben quindici neo-Maestri — spiega Tosi — un numero mai raggiunto finora. Questo traguardo testimonia come il nostro territorio vanti lavoratori capaci di farsi interpreti di una competenza solida, frutto di studio ed esperienza, oltre che di un’etica e di un impegno che sanno resistere ai cambiamenti del tempo”.

Tante esperienze, competenze e storie professionali che raccontano la ricchezza del tessuto produttivo cremonese e il valore del lavoro svolto con costanza e responsabilità.

Il primo maggio, al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, la premiazione.

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