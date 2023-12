È stata l’Associazione Industriali di Cremona ad ospitare la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio e di un premio di laurea del Campus di Cremona del Politecnico di Milano. Un forte segnale del legame instaurato dall’Ateneo con il territorio, e quindi con gli enti, le istituzioni e le aziende presenti nella Provincia di Cremona.

Anche per l’anno accademico 2023/2024 l’Associazione Cremonese Studi Universitari ha confermato il suo sostegno al merito e all’impegno profuso da giovani universitari, come fatto in tutti questi ultimi anni, partecipando al finanziamento dei Percorsi di Eccellenza. Inoltre, anche quest’anno Fondazione Next Generation 3C Ets e A2A Spa hanno creduto in questa iniziativa ed hanno deciso di sostenerla finanziando borse di studio da 5.000 euro. Gli assegnatari di questo premio potranno usufruire di ulteriori opportunità: prima fra tutte la possibilità di svolgere ogni estate un tirocinio in azienda.

Durante la cerimonia è stato consegnato anche il Premio di Laurea “Federico Minelli”, primo premio dedicato a laureati in Ingegneria Informatica presso il Polo di Cremona del Politecnico di Milano.

Riservate invece alle matricole delle Lauree Magistrali in Agricultural Engineering e in Music and Acoustic Engineering sei borse di studio da 2.000 € ciascuna.

