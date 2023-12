Domenica 3 dicembre alle 18 il coro femminile delle Pink Voices terrà un concerto benefico in favore dell’associazione Cremona for Kenya. L’evento verrà ospitato nella chiesa dell’Immacolata Concezione di via Agreste (quartiere Maristella). L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato della serata interamente devoluto al finanziamento delle attività di scolarizzazione dei ragazzi kenyani, scopo principale di Cremona for Kenya da oltre trent’annni.

Come di consueto la formazione sarà accompagnata al pianoforte da Marco Somenzi e diretta da Mimma D’Avossa.

