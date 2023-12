La nuova viabilità attorno a polo scolastico di Castelvetro Piacentino è realtà: da lunedì mattina infatti è stato chiuso il transito dei veicoli -tramite dei panettoni di cemento- nel tratto di via Dante tra il Polo Scolastico e la Mensa della scuola. I pullmini che portano quotidianamente i ragazzi a scuola possono fermarsi in tutta sicurezza e far scendere i bambini. Questo risultato, che garantirà piena sicurezza per gli alunni e il personale scolastico, è stato ottenuto grazie alla recente realizzazione del nuovo tratto di strada intorno a Quartiere Moro e del nuovo parcheggio su via Kennedy. fb

© Riproduzione riservata