Celebrata lunedì mattina in Cattedrale a Cremona la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, alla presenza di tutte le autorità cittadine e militari, e con tutti i mezzi schierati sulla piazza. Oltre ai vertici della caserma di via Nazario Sauro, erano presenti, tra gli altri, il prefetto, Corrado Conforto Galli, il questore, Michele Davige Sinigallia, il comandante del Reparto operativo dei Carabinieri, Massimiliano Girardi, il presidente della provincia Mirco Signoroni, l’assessore alla sicurezza Barbara Manfredini.

Un momento per ricordare un impegno quotidiano e intenso. “E’ importante perchè la nostra comunità si raccoglie attorno a questa santa, ed è l’occasione per festeggiare ma anche per fare il punto della situazione e degli interventi fatti” commenta il comandante, Antonio Pugliano. “Oggi fare il Vigili del Fuoco significa stare al passo con i tempi, con la tecnologia, ma essere anche sempre pronti e al servizio degli altri. Un lavoro che cerchiamo di svolgere con il massimo impegno e con tanto senso di responsabilità.

Dell’importanza di questo evento ha parlato anche il vescovo, Antonio Napolioni, nella sua omelia, in cui ha ricordato l’importanza di chi lavora ogni giorno per proteggere la cittadinanza e il pianeta, con un monito: serve cambiare passo, e stile di vita. “Chi si impegna ogni giorno non può non provare rabbia per il male che noi stessi stiamo facendo a questo pianeta” ma anche “per i soldi spesi nelle armi” . Allora, “tocca a noi invertire la rotta, nel solco dei migliori che in questi secoli hanno creduto a queste possibilità”. Magari, prendendo esempio proprio dai Vigili del Fuoco, che della propria vita hanno fatto una missione, che si evolve giorno per giorno.

© Riproduzione riservata