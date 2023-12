Tre eccezionali appuntamenti ci accompagneranno durante le feste natalizie e nel nuovo anno al teatro Ponchielli. I biglietti andranno in vendita da sabato 4 novembre alla biglietteria del Teatro con distribuzione delle contromarche alle ore 9.30 e apertura della biglietteria ore 10.00. La Biglietteria sabato 4 novembre sarà aperta con orario continuato dalle 10.00 alle 20.00. Da lunedì 6 novembre i biglietti saranno disponibili online sul circuito aperta vivaticket.

Le proposte de Il Ponchielli per le Feste saranno all’insegna della spensieratezza e sapranno coinvolgere grandi e bambini.

Immancabile l’appuntamento a S. Stefano (26 dicembre ore 16.00) con la simpatia di Corrado Abbati e la sua Compagnia, che proporranno una nuova produzione della commedia musicale Al Cavallino Bianco. Dialoghi arguti e divertenti, coreografie coinvolgenti e musiche immortali ci porteranno in vacanza tra paesaggi alpini, cieli blu dove regna il buonumore e l’allegria!

Una serata speciale (31 dicembre ore 22.00), in attesa dell’anno nuovo vede protagonista Gene Gnocchi e la sua Band in Sconcerto Rock. Gags esilaranti, tanta musica e travestimenti ci faranno conoscere il mondo di una improbabile Rock Star. Uno Show che ci accompagnerà nel 2024, per festeggiare il Capodanno insieme a Gene nella duplice veste di attore e cantante.

Dedicato a tutti bambini e non solo, il giorno della Befana (6 gennaio ore 16.00) La leggenda di Belle e la bestia, ci farà sognare. Un Musical ricchissimo, una storia d’amore e d’avventura, per vivere le atmosfere fastose della Francia ottocentesca e con un finale inaspettato e assolutamente da vedere.

