Torna il Natale al Civico81, organizzato dal Consorzio Solco Cremona con le cooperative socie e numerose realtà del territorio. Banchetti solidali, giochi da tavolo, laboratori per la creazione di addobbi e oggetti natalizi, merenda e musica sono le attività in programma.

L’appuntamento è per venerdì 8 dicembre in via Bonomelli 81 a Cremona. Si inizia alle ore 15.30 con l’apertura dei banchetti. Tra quelli legati al cibo, troviamo Rigenera della Coop. Soc. Nazareth con frutta, verdura BIO e proposte per Natale, Coop. Soc. Agricola Cascina Marasco con panettoni, miele e torta sbrisolona Diversi gli stand di oggettistica: Un Filo Pazzesco della Coop. Soc. Gruppo Gamma con abiti e accessori in tessuto second hand, uovonero con il proprio catalogo di libri incentrati sul tema della diversità, Blue Dojo con giochi di carte collezionabili e giochi da tavolo, e le Cooperative Borea e Varietà, Associazione Abio e Casa di Nostra Signora, opera segno di Caritas Cremonese, con idee regalo solidali autoprodotte. Sempre dalle 15.30, poi, partiranno i giochi da tavolo per grandi e piccoli a cura di Buca del Coboldo, Subbuteo Club Stradivari e Coop. Soc. Gruppo Gamma.

Dalle ore 16, i bambini e le famiglie saranno protagonisti del laboratorio di addobbi e oggetti a tema natalizio con tessuti di riciclo a cura della sartoria sociale Un Filo Pazzesco, mentre alle 17.30, è prevista l’esibizione musicale del trio Maria Pedroni (voce), Cristiano Marcotti (batteria) e Tommaso Parmigiani (chitarra), in collaborazione con Pontesound. Per tutto il pomeriggio, sarà attivo il food truck Bistrottino con prodotti dolci e salati da acquistare per fare merenda.

Un’occasione per trascorrere un pomeriggio insieme e scambiarsi gli auguri di Natale con attenzione a prodotti e attività di qualità, frutto di processi che valorizzano le relazioni all’insegna della solidarietà e della cooperazione.

